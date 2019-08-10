До Большого Взрыва в космосе могла существовать темная материя

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Ураган «Харви» на снимке из космоса, 25 августа 2017 Ураган «Харви» на снимке из космоса, 25 августа 2017
Ураган «Харви» на снимке из космоса, 25 августа 2017
NASA

Ученые предположили, что до Большого взрыва во Вселенной существовала темная материя. Об этом сообщает издание Physical Review Letters.

К такому выводу пришли специалисты американского университета Джона Хопкинса.

По мнению физиков, это материя составляла 80% Вселенной и играла решающую роль в образовании галактик и галактический кластеров.

Как отмечается, ученые обнаружили существование космического феномена благодаря воздействию гравитации на видимые объекты

Многие годы специалисты рассматривали темную материю как остаточное вещество после Большого взрыва, однако, в последнее время многие находят опровержения этой теории.

Новое исследование помогло узнать, что материя возникала в эпоху космической инфляции — периода активного расширения пространства, которое в свою очередь привело к образования частиц скаляров. На сегодняшний день открыта лишь одна подобная частица — бозон Хиггса.

Исследователи уверены, если темная материя связана со скалярами, то ее возраст может быть значительно выше возраста Большого взрыва.

Однако материю нельзя выявить благодаря экспериментам с частицами, ее можно найти при астрономических исследованиях.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили 39 галактик в космосе.