До Большого Взрыва в космосе могла существовать темная материя
Ученые предположили, что до Большого взрыва во Вселенной существовала темная материя. Об этом сообщает издание Physical Review Letters.
К такому выводу пришли специалисты американского университета Джона Хопкинса.
По мнению физиков, это материя составляла 80% Вселенной и играла решающую роль в образовании галактик и галактический кластеров.
Как отмечается, ученые обнаружили существование космического феномена благодаря воздействию гравитации на видимые объекты
Многие годы специалисты рассматривали темную материю как остаточное вещество после Большого взрыва, однако, в последнее время многие находят опровержения этой теории.
Новое исследование помогло узнать, что материя возникала в эпоху космической инфляции — периода активного расширения пространства, которое в свою очередь привело к образования частиц скаляров. На сегодняшний день открыта лишь одна подобная частица — бозон Хиггса.
Исследователи уверены, если темная материя связана со скалярами, то ее возраст может быть значительно выше возраста Большого взрыва.
Однако материю нельзя выявить благодаря экспериментам с частицами, ее можно найти при астрономических исследованиях.
Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили 39 галактик в космосе.