До Большого Взрыва в космосе могла существовать темная материя

Ученые предположили, что до Большого взрыва во Вселенной существовала темная материя. Об этом сообщает издание Physical Review Letters.

К такому выводу пришли специалисты американского университета Джона Хопкинса.

По мнению физиков, это материя составляла 80% Вселенной и играла решающую роль в образовании галактик и галактический кластеров.

Как отмечается, ученые обнаружили существование космического феномена благодаря воздействию гравитации на видимые объекты

Многие годы специалисты рассматривали темную материю как остаточное вещество после Большого взрыва, однако, в последнее время многие находят опровержения этой теории.

Новое исследование помогло узнать, что материя возникала в эпоху космической инфляции — периода активного расширения пространства, которое в свою очередь привело к образования частиц скаляров. На сегодняшний день открыта лишь одна подобная частица — бозон Хиггса.

Исследователи уверены, если темная материя связана со скалярами, то ее возраст может быть значительно выше возраста Большого взрыва.

Однако материю нельзя выявить благодаря экспериментам с частицами, ее можно найти при астрономических исследованиях.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили 39 галактик в космосе.