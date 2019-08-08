39 галактик нашли астрономы

Международная команда астрономов с использованием комплекса телескопов ALMA нашла 39 древних галактик. Об этом информирует сайт ALMA.

Как стало известно, ученые обнаружили массивные звездообразующие темные галактики, чье существование не поддается объяснению актуальными теориями.

По утверждению ученых, они являются предками сегодняшних эллиптических галактик.

Исследователи отмечают, что звездообразование них проходит в 100 раз активнее, чем в галактике Млечный Путь.

Ранее телескоп Hubble зафиксировал взаимодействие двух галактик.