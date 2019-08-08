Стала известна зарплата российских космонавтов

Роскосмос огласил данные по зарплатам российских космонавтов. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что зарплата космонавтам начисляется согласно «Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».

Уточняется, что оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у непосредственно космонавта — 63,8 тыс. рублей. Инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей.

В Роскосмосе подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.

Ранее сообщалось, что корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС.