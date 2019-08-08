У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля

В Приморском крае нашли редкую рыбу — сельдяного короля, это первый случай, когда его обнаружили у российских берегов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сельдяной король, или ремень-рыба (ремнетел) — морская полуглубоководная рыба, обитающая в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов на глубине до одного километра.

Свое название данная рыба получила благодаря рожкам на голове, напоминающим корону.

Обнаружили сельдяного короля в понедельник, 5 августа, в бухте Паллада.

«У нее были страшные усы, думали, ядовитая. <...> Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало», — рассказала очевидица находки агентству.

По словам доктора биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимира Ракова, «короля» теперь можно поставить во всех справочниках как новый вид для фауны страны.

Ранее сообщалось, что у берегов Британии обнаружили медузу размером с человека.