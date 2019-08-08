Завезенные на Луну «водяные медведи» могут прожить без воды десятки лет

Израильский космический аппарат Beresheet, разбившийся о поверхность Луны в апреле текущего года, мог занести жизнь на спутник Земли, сообщает Business Insider.

Тысячи тихоходок – микроскопических беспозвоночных – были помещены на специальную ленту, которой к посадочному модулю была прикреплена «библиотека», созданная с целью сохранить для потомков «резервную копию Земли».

Микроорганизмы, вероятно, пережили крушение Beresheet, и сейчас находятся в состоянии анабиоза. Ученым известно, что тихоходки или «маленькие водяные медведи» способны оставаться без воды и кислорода в течение длительного времени. После помещения обезвоженной тихоходки в воду она полностью восстановит свои функции в течение нескольких часов. Ранее эти микроскопические беспозвоночные уже проходили «испытание открытым космосом» в рамках эксперимента шведских ученых. После десяти дней, проведенных за пределами находившегося на орбите космического аппарата, практически все организмы оказались иссушены, однако после доставки на борт вернулись к нормальному состоянию.

«В обезвоженном состоянии тихоходки способны выдерживать колоссальное давление. Поэтому крушение Beresheet не должно было стать для них серьезной проблемой. Тихоходки могут оставаться иссушенными в течение десятилетий, а, возможно, и столетий», — заявил зоолог-эволюционист Роберто Гидетти.