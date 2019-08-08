Ученые произвели чернобыльскую водку

Команда ученых из Великобритании и Украины произвела экспериментальную радиоактивно безопасную водку «Атомик» из чернобыльской воды и пшеницы. Об этом пишут «Украинские Новости».

Уточняется, что при производстве напитка использовался дистиллированный алкоголь, разведенный минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль. Поясняется, что по химическому составу вода из этого источника схожа с грунтовыми водами региона Шампань во Франции.

Отмечается, что чернобыльская вода была проверена и в ней не обнаружено радиоактивного загрязнения.

Ранее сообщалось, что ученые нашли острова с уровнем радиации, как при чернобыльской катастрофе.