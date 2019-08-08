Геологическая служба США предсказала крупное извержение вулкана

Геологическая служа США выпустила предупреждение о катастрофическом извержении гавайского вулкана Килауэа, сообщает Live Science.

По данным службы, в нижнем части кратера собирается критическая масса воды, которая натекает из трещин в скалах.

На данный момент в кратере сформировались три пруда, которые должны в какой-то момент соединиться в озеро.

Когда вулкан начнет извергаться, раскаленная магма превратит озерную воду в пар, что приведет к взрыву.

Тем не менее, по мнению ученных, взрыв не стоит ожидать в ближайшем будущем.