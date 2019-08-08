Геологическая служба США предсказала крупное извержение вулкана
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Геологическая служа США выпустила предупреждение о катастрофическом извержении гавайского вулкана Килауэа, сообщает Live Science.
По данным службы, в нижнем части кратера собирается критическая масса воды, которая натекает из трещин в скалах.
На данный момент в кратере сформировались три пруда, которые должны в какой-то момент соединиться в озеро.
Когда вулкан начнет извергаться, раскаленная магма превратит озерную воду в пар, что приведет к взрыву.
Тем не менее, по мнению ученных, взрыв не стоит ожидать в ближайшем будущем.