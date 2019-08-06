Российская компания снизила цены на запуск аппаратов на ракетах «Союз-2»

Компания «Главкосмос пусковые услуги», входящая в «Роскосмос», снизила цены на запуск в 2020 году космических аппаратов на ракетах «Союз-2», передает РИА «Новости».

Речь идет об аппаратах формата кубсат и некоторых микроспутников.

Отмечается, что недавно аналогичное решение о снижении цены приняла американская компания SpaceX.

Директор по продажам «Главкосмос пусковые услуги» Евгений Солодовников заявил, что запуск попутных полезных нагрузок - один из наиболее динамично развивающихся рынков, и объявленные цены направлено на упреждение возрастающей конкуренции на нем.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship.