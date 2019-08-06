Путин пообещал миллион победителям международных олимпиад

Президент России Владимир Путин пообещал выплатить премии школьникам, победившим на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин отметил, что в 2019 году за золотую медаль школьники и их тренера получат выплаты в размере 1 млн. рублей, за серебряную — 500 тыс. рублей, за бронзовую — 400 тыс. рублей.

По его словам, на гранты в этом году смогут претендовать также студенты магистратур вузов. Он уточнил, что государственные выплаты будут получать студенты-магистры, проявившие выдающиеся способности. Сумма вознаграждений для них составит 20 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о стипендиях для олимпийцев.