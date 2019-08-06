«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

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В Минобороны России проинформировали о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М», передает РИА «Новости».

Отмечается, что запуск был осуществлен в 00.56 мск с космодрома Байконур.

«…успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что запуск и предшествующие ему операции прошли без происшествий.

Ранее источник проинформировал о том, что ракету-носитель «Протон-М» отправили в космос, несмотря на трещину.