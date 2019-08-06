«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
В Минобороны России проинформировали о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М», передает РИА «Новости».
Отмечается, что запуск был осуществлен в 00.56 мск с космодрома Байконур.
«…успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что запуск и предшествующие ему операции прошли без происшествий.
Ранее источник проинформировал о том, что ракету-носитель «Протон-М» отправили в космос, несмотря на трещину.