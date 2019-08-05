Hubble снял взаимодействие двух галактик

Телескоп Hubble запечатлел взаимодействие двух галактик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на астрономическую обсерваторию.

Отмечается, что при помощи орбитального телескопа ученым удалось сделать фотографию взаимодействующих галактик.

По словам экспертов обсерватории, взаимодействие галактик - это распространенное явление.

Поясняется, что за счет взаимного гравитационного притяжения они становятся все ближе друг к другу и их формы постепенно искажаются.

Ранее российские ученые исследовали распределение элементов внутри скоплений галактик.