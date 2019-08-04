Опрос показал склонность мужчин и женщин к послеобеденному сну

Проведенное компанией ScS среди 2 тысяч британцев исследование показало, что мужчины предпочитают спать после обеда в два раза чаще женщин. Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно полученным данным, поспать во второй половине дня хотят 13% мужчин и 6% женщин. При этом четверть женщин признались, что ни разу в жизни не спали после обеда, среди мужчин этот показатель составляет 16%.

По словам консультанта по сну Лизы Артис, сон в течение 20-30 минут после обеда поможет почувствовать бодрость и прилив сил.

Ранее специалисты из американской клиники Майо выяснили, какая поза является для сна самой вредной: сон на животе плохо сказывается на здоровье. В этой позе человек не может дышать полной грудью.