Ученые обнаружили взаимосвязь рака и гиперинсулинемии

Канадские ученые рассказали о связи рака и и гиперинсулинемии. Об этом пишет Medicalxpress.

По мнению ученых, у многих больных онкологическими заболеваниями наблюдается гиперинсулинемия — высокое содержание инсулина в крови.

Особенно пагубно большое количество инсулина влияет на поджелудочную железу.

Отмечается, что гиперинсулимия может привести к развитию рака молочной железы.

Ученые также обнаружили, что пониженный уровень инсулина в крови предотвращает развитие рака.

Ранее ученые выявили ведущие к появлению рака мутации в гене.