Ученые обнаружили взаимосвязь рака и гиперинсулинемии
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Канадские ученые рассказали о связи рака и и гиперинсулинемии. Об этом пишет Medicalxpress.
По мнению ученых, у многих больных онкологическими заболеваниями наблюдается гиперинсулинемия — высокое содержание инсулина в крови.
Особенно пагубно большое количество инсулина влияет на поджелудочную железу.
Отмечается, что гиперинсулимия может привести к развитию рака молочной железы.
Ученые также обнаружили, что пониженный уровень инсулина в крови предотвращает развитие рака.
Ранее ученые выявили ведущие к появлению рака мутации в гене.