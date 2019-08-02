Ученые сообщили о росте числа жуков-вредителей в России из других стран

Ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН рассказали о росте жуков-вредителей из других стран в России, которые вытесняют местные виды. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что чужеродные насекомые вытесняют местные виды, что может привести к экологическому дисбалансу, а в дальнейшем к катастрофе.

Ученые считают, что нашествие жуков связано с расширением международной торговли, а также потеплением климата.

Сообщается, что в Красноярском крае иностранные жуки уже уничтожают посадки сои, а на юге Сибири и Дальнем Востоке десятки тысяч гектаров леса пострадали от жуков-короедов из Китая.

По словам экспертов, нашествие агрессивных насекомых наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству, что дестабилизирует продовольственную безопасность страны.

Также чужеземные насекомые могут вызвать аллергию у человека. Кроме того, личинки некоторых видов, живущие в плодах и фруктах ядовиты.

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