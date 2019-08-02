Восстановление сгоревших лесов в Сибири займет более 60-100 лет, заявили ученые РАН

Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения РАН предполагают, что восстановление пострадавших при пожаре российских лесов займет не менее 60-100 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам специалистов, некоторые пострадавшие от огня районы будут восстанавливаться в течение 60 лет, так как это время нужно для того, чтобы сосна или лиственница вновь выросла на юге Сибири.

Однако на севере такие деревья могут вновь вырасти не менее чем за 100 лет.

«Может не хватить и целого века», — добавили в КНЦ.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в лесах России окутал 610 городов и сел.

По последним данным, пожарами охвачено порядка 3 млн га тайги. МЧС фиксирует около 500 очагов возгорания.