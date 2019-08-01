Астрономы нашли потенциально обитаемую планету

Астрономам с помощью телескопа TESS удалось найти несколько ранее неизвестных экзопланет на расстоянии, одна из которыз находится на расстоянии 31 световых лет от Земли. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что одна из найденных планет может быть пригодна для жизни.

Как стало известно, объекту дали название GJ 357 d.

Отмечается, что планета на 22% больше и на 80% массивней земли, что делает ее суперземлей. При этом год там длится на 55,7 земных суток.

Еще предполагается, что у этой планеты присутствует плотная атмосфера. Это может способствовать появлению живых организмов. А расположение планеты рядом со своей родительской звездой говорит о том, что там есть жидкая вода.

Ранее NASA выложило снимок марсохода Curiosity на Красной планете.