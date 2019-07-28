Назван лучший день для выхода на работу после отпуска

Психологи посоветовали лучшее для выхода на работу после отпуска время. Об этом передает Агентство городских новостей «Москва».

Специалисты отмечают, что приезжать из отпуска хорошо к середине рабочей недели. По их словам, это нужно, чтобы до выходных было меньше дней.

Также они порекомендовали после поездок два-три дня находится дома, в привычной обстановке.

При этом психологи советуют стараться иметь не слишком тяжелую программу на первые рабочие дни. Однако если этого достичь не получается, нагрузку надо чередовать с расслаблением.

Ранее психологи рассказали о плюса в работе летом.