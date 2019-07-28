Названо число страдающих гепатитом С россиян

Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в России это заболевание является распространенным.

Уточняется, что около 3,5 млн россиян больны хроническим гепатитом С.

Чуланов подчеркнул, что цифра может быть далека от реальности, поскольку многие не подозревают, что заражены инфекцией.

Он заявил, что главными симптомами гепатита С является высокая утомляемость.

Заявляется, что пик заболеваний приходится на людей в возрасте 30-35 лет.

Ранее сообщалось, что московские врачи рассказали о гепатите B и C в салонах красоты.