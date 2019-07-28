Американцев беспокоит внеземной разум

Жителей США беспокоят вопросы о существовании инопланетного разума. Об этом сообщает портал YouGov.

Отмечается, что в ходе проведенного опроса выяснилось, что 54% американцев уверены в сокрытии правительством США информации о существовании инопланетян.

Уточняется, что ажиотаж вокруг штурма военной базы «Зона 51» привел к тому, что ВВС США были вынуждены выступить с официальным предупреждением к участникам предстоящего мероприятия.

Так на странице в фейсбуке около 1 млн американцев собираются принять участие в штурме зоны, на территории которой якобы скрывают представителей внеземных рас.

Кроме того, «Коммерсантъ» приводит «инопланетные» данные по России. Так среди россиян сторонников теории существования инопланетян насчитывается 45% среди опрошенных. Тех, кто уверен в том, что власти страны скрывают существующих пришельцев всего 18%.

Ранее сообщалось, что составлен план штурма «Зоны 51».