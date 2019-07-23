Пропуск завтрака опасен для здоровья, сообщили ученые

Бразильские ученые посоветовали не пропускать завтрак, так как это может навредить здоровью. Об этом информирует РенТВ.

Ученые уточнили, что из-за пропуска завтрака существует риск появления и развития у человека диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, специалисты порекомендовали подросткам употреблять по утрам пищу.

Как заявили ученые из Бразилии, отказ от завтрака может вызвать у молодых ребят ожирение.

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