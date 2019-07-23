Сколько нужно есть овощей и фруктов день, напомнили эксперты

Сколько нужно есть фруктов, овощей и потреблять жиров в день, рассказали в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что потребление калорий должно быть сбалансировано с их расходом. В ежедневный рацион необходимо добавлять как минимум 400 грамм овощей и фруктов, помимо картофеля и крахмалсодержащих корнеплодов.

Отмечается, что потребление жиров не должно быть больше 30% от общей потребляемой энергии. Это 3 столовые ложки растительного масла, или 2 авокадо, или 100 грамм арахиса, или 100-140 грамм соевых бобов.

Насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры менее 1% от всех потребляемых калорий.

Насыщенные жиры и трансжиры рекомендуется заменить ненасыщенными жирами.

Кроме того, не рекомендуется употреблять готовые продукты питания с большим количеством сахара. Особенно это касается сладких напитков.

Ранее сообщалось, как выбирать и хранить ягоды.