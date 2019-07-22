Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»

ВВС США обнаружили неизвестный объект на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-13» ракетой-носителем «Союз-ФГ». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после запуска американской стороной на орбите зафиксированы три объекта под номерами 44437, 44438 и 44439: корабль «Союз МС-13» и третья ступень ракеты. Третий объект — неизвестный фрагмент ступени.

«Союз МС-13» был запущен 20 июля. Ранее было опубликовано видео стыковки «Союза» с МКС снятое с Земли.