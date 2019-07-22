Названа причина появление шишек на руках и ногах
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Доктора назвали причину появления шишек на руках и ногах – гигром, сообщает «Московский комсомолец».
Гигрома – это доброкачественное образование с жидкостью внутри. В большинстве случаев они безопасны и не переходят в онкологию.
Чаще всего шишки возникают от травм, либо им предшествует воспалительный процесс. Отмечается, что хирурги рекомендуют удалять внутричерепные новообразования и те, что давят на сосуды и нервы.
Появление шишек свидетельствует о нарушении в суставе.
Ранее сообщалось, что человек-дерево попросил ампутировать ему руки.