Названа причина появление шишек на руках и ногах

Доктора назвали причину появления шишек на руках и ногах – гигром, сообщает «Московский комсомолец».

Гигрома – это доброкачественное образование с жидкостью внутри. В большинстве случаев они безопасны и не переходят в онкологию.

Чаще всего шишки возникают от травм, либо им предшествует воспалительный процесс. Отмечается, что хирурги рекомендуют удалять внутричерепные новообразования и те, что давят на сосуды и нервы.

Появление шишек свидетельствует о нарушении в суставе.

Ранее сообщалось, что человек-дерево попросил ампутировать ему руки.