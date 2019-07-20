Медвежье ухо из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС взорвало Сеть

В Сети появились снимки медвежьего уха, растущего в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает «Страна.Ua».

Медвежье ухо относят к лекарственным растениям, оно зацвело в радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Фото растения, сделанные Станиславом Гуменюком, опубликованы в фейсбуке заповедника.

Коровяк обыкновенный, который в народе зовут медвежье ухо, - двухлетнее травянистое растение, в высоту достигающее от 50 до 150 см. Цветки медвежьего уха светло-желтые, собраны в густое колосковидное соцветие.