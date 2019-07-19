Красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе

Красное вино поможет космонавтам успешно адаптироваться на Марсе, передает РИА «Новости».

К такому выводу пришли американские исследователи.

Уточняется, что содержащийся в вине ресвератрол обладает свойством защищать мускулы млекопитающих в условиях отсутствия гравитации. Таким образом, напиток спасет астронавтов от атрофии мышц.

Доказано, что за три недели в космосе объем мускулов в голенях человека сокращается на треть.

Красное вино и кожура винограда смогут заменить участникам экспедиций на Марс тренажеры МКС.