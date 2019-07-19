Красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе
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Красное вино поможет космонавтам успешно адаптироваться на Марсе, передает РИА «Новости».
К такому выводу пришли американские исследователи.
Уточняется, что содержащийся в вине ресвератрол обладает свойством защищать мускулы млекопитающих в условиях отсутствия гравитации. Таким образом, напиток спасет астронавтов от атрофии мышц.
Доказано, что за три недели в космосе объем мускулов в голенях человека сокращается на треть.
Красное вино и кожура винограда смогут заменить участникам экспедиций на Марс тренажеры МКС.