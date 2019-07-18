Физики описали смерть людей от темной материи

Ученые из Университета Вандербильта в США считают, что отсутствие человеческих смертей от темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества, сообщает издание Science Alert.

Гипотетическая разновидность темной материи-макроскопическая темная материя- это частицы, способные упруго соударяться с обычным веществом и рассеиваться в пространстве. Частицы, которые называют макросами, обладают гиперзвуковыми скоростями. При их попадании в организм образуется расширившийся цилиндр плазмы, так как происходит нагревание до 10 млн кельвинов.

В Европе, Канаде и США не было зарегистрировано ни одной смерти из-за макросов.

Ранее сообщалось, что ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры.