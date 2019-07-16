Просверлившего дыру в «Союзе» не могут найти почти год
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Комиссия продолжает расследование появления дырыв бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09М», передает РИА «Новости».
Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», просверливший дыру так и не установлен. Там отметили, что не станут торопить комиссию, которая ведет расследование.
В конце августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Далее было установлено, что отверстие было сделано сверлом.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» стартовала с площадки №81 космодрома Байконур с телескопом для наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне.