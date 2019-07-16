Просверлившего дыру в «Союзе» не могут найти почти год

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Российский космонавт Олег Кононенко во время работы с обшивкой корабля «Союз МС-09» на МКС, 11... Российский космонавт Олег Кононенко во время работы с обшивкой корабля «Союз МС-09» на МКС, 11...
Российский космонавт Олег Кононенко во время работы с обшивкой корабля «Союз МС-09» на МКС, 11...
NASA via AP

Комиссия продолжает расследование появления дырыв бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09М», передает РИА «Новости».

Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», просверливший дыру так и не установлен. Там отметили, что не станут торопить комиссию, которая ведет расследование.

В конце августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Далее было установлено, что отверстие было сделано сверлом.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» стартовала с площадки №81 космодрома Байконур с телескопом для наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне.