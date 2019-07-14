Сколько можно есть бургеров, рассказали диетологи
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Ученые рассказали о том, каким бургерам лучше отдавать предпочтение и сколько таких блюд можно есть в неделю. Об этом сообщает «Агентство Москва».
Диетологи заявили, что поскольку бургеры являются калорийным блюдом, их потребление нужно сводить к минимуму или изменять несбалансированный состав, чтобы сделать их более полезными.
Так эксперты советуют отдавать предпочтение домашним бургерам.
Кроме того, диетологи призвали уделять внимание выбору соуса, а лучше просто от него отказаться, потому что сахар и жиры, которые в них содержатся, сильно увеличивают калорийность блюда.
Диетический и полезный вариант бургера с большим количеством зелени, котлетой из нежирных сортов мяса и с цельнозерновым хлебом можно есть раз в неделю, отметили врачи.