Сколько можно есть бургеров, рассказали диетологи

Ученые рассказали о том, каким бургерам лучше отдавать предпочтение и сколько таких блюд можно есть в неделю. Об этом сообщает «Агентство Москва».

Диетологи заявили, что поскольку бургеры являются калорийным блюдом, их потребление нужно сводить к минимуму или изменять несбалансированный состав, чтобы сделать их более полезными.

Так эксперты советуют отдавать предпочтение домашним бургерам.

Кроме того, диетологи призвали уделять внимание выбору соуса, а лучше просто от него отказаться, потому что сахар и жиры, которые в них содержатся, сильно увеличивают калорийность блюда.

Диетический и полезный вариант бургера с большим количеством зелени, котлетой из нежирных сортов мяса и с цельнозерновым хлебом можно есть раз в неделю, отметили врачи.

Ранее был назван эффективный способ похудения.