Появился снимок марсохода, сделанный с орбиты Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разместило снимок марсохода Curiosity на Красной планете. Он опубликован в твиттере.

Уточняется, что фотографию сделал Mars Reconnaissance Orbiter, другой аппарат NASA, с орбиты Марса.

«Зеркальные отражение на гладкой поверхности [марсохода] и являются самыми яркими пятнами на изображениях с HiRISE», — говорится в сообщении управления.

Уточняется, что, чтобы получить такой снимок, нужно было добиться определенного положения аппарата и Солнца.

Ранее сообщалось, что китайские ученые завершили создание марсохода.

It me.@HiRISE on the Mars Reconnaissance Orbiter snapped this pic of moi, rollin' around the intriguing rocks of Gale Crater's clay-bearing unit. You can see my head on the left: https://t.co/7s0mBQiJ3H pic.twitter.com/6dQr478yW8