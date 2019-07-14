У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом

Российским космонавтам на борту Международной космической станции (МКС) необходим отдельный модуль для физических упражнений, места в имеющемся модуле «Звезда» для этих целей недостаточно, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле «Звезда». Космонавты могут выполнять физические упражнения на бегущей дорожке БД-2, велотренажере ВБ-3М, силовом нагружателе НС (организация запрещена в России)-1М и эспандерах.

«Почему у американцев на МКС есть специальный модуль Tranquility, в котором стоят бегущая дорожка T2 и силовой тренажер АRED, и они там спокойно тренируются? А у нас в модуле «Звезда» находятся тренажеры, каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол, а также проводятся научные эксперименты», - заявила Ярманова.

«Стол расположен неудобно, потому что постоянно упираешься в него. Представьте себя на месте космонавта: если вас что-то будет напрягать, то, конечно, будете опасаться бежать в полную силу», - добавила ученый.

По ее словам, многие летающие на МКС космонавты задаются вопросом, почему нельзя сделать свой отдельный модуль для физических упражнений.