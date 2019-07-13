«Много водки»: создатели немецкого телескопа отпраздновали запуск

Сотрудники немецкого Института внеземной физики имени Макса Планка (МРЕ), создавшие телескоп для космической обсерватории «Спектр-РГ», выведенной на орбиту, рассказали о праздновании запуска, сообщает РИА «Новости».

Так, один из научных сотрудников Джереми Сандерс написал в твиттере, что пуск отметили алкогольными напитками.

«Много водки и шампанского было выпито в MPE», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» стартовала с площадки №81 космодрома Байконур. «Спектр-РГ» предназначен для наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне.

За главным российским пуском года «Газета.Ru» следила в режиме онлайн.