Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы
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В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что в число условно-съедобных грибов, но токсичных входит — свинушка, галерина и гебелома.
«Несведущие люди могут путать со съедобными грибами», — добавили в министерстве.
По мнению специалистов, эти три вида грибов можно спутать с опятами, сыроежками и рыжиками.