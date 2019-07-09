В чем залог высокой продолжительности жизни, рассказали ученые

Специалисты Испанского национального центра исследования рака в результате проведенных исследований сообщили, что продолжительность жизни живых организмов напрямую связана со скоростью укорочения теломер, сообщают СМИ.

Уточняется, что структуры, защищающие хромосомы от повреждений во время деления оказывают непосредственное влияние на процесс изнашивания организва.

Этот феномен позволяет точно определить срок жизни особи.

Чем быстрее укорачиваются концы хромосом, тем короче средний срок жизни. У людей он колеблется около отметки 79 лет.