Эксперты рассказали, кому следует есть грибы

Людям рекомендуют ежедневно съедать около 150 грамм грибов, приводит результаты опросов экспертов РИА «Новости».

Как отмечают специалисты, в грибах содержится белок, витамины группы В и С, кальций и другие полезные для организма вещества. Они оказывают положительный эффект на функционирование сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, а также помогают укрепить костную ткань и вызывают противоопухолевый эффект.

Однако эксперты уточняют, что при употреблении грибов нужно учитывать наличие заболеваний, которые ограничивают их прием в пищу.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России не станет ограничивать сбор ягод и грибов.