Найден новый способ лечения рака

Американские ученые заявили, что смогли разработать новый способ лечения онкологических заболеваний, сообщает РИА «Новости».

Специалисты начали использовать магнитные наночастицы для уничтожения раковых клеток.

Их вводят в опухоль, а затем подвергают воздействию переменного магнитного поля. В результате частицы нагреваются до 38 градусов.

Отмечается, что для некоторых опухолей прямая инъекция невозможна, поэтому при раке яичников или простаты наночастицы предлагается вводить в вену или брюшную полость.