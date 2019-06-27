Найден новый способ лечения рака
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Американские ученые заявили, что смогли разработать новый способ лечения онкологических заболеваний, сообщает РИА «Новости».
Специалисты начали использовать магнитные наночастицы для уничтожения раковых клеток.
Их вводят в опухоль, а затем подвергают воздействию переменного магнитного поля. В результате частицы нагреваются до 38 градусов.
Отмечается, что для некоторых опухолей прямая инъекция невозможна, поэтому при раке яичников или простаты наночастицы предлагается вводить в вену или брюшную полость.