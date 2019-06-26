Ученые рассказали об опасности пиццы и чипсов для мужчин

У молодых и здоровых мужчин, которые часто потребляют в пищу пиццу, бургеры, чипсы и другие продукты высокой степени обработки, гораздо меньше жизнеспособных сперматозоидов, чем у тех, кто есть здоровую пищу. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством исследователей из Гарвардского университета. В анализах эякулята мужчин, приверженцев «западной диеты», в среднем содержалось на 25,6 млн меньше сперматозоидов.

Ученые отмечают, что, несмотря на пик репродуктивного возраста, в некоторых случаях у неправильно питающихся мужчин отмечается крайне низкий уровень содержания сперматозоидов – ниже 39 млн, что, по рекомендациям ВОЗ, считается недостаточным для беспроблемного зачатия ребенка.

Ранее было показано, что постоянный прием обработанной пищи, в состав которой входит красное мясо и жиры, а также сладких напитков, приводит к ожирению и к таким заболеваниям, как диабет и рак. В исследовании ученые проанализировали образцы спермы, сданные 3000 молодых мужчин среднего возраста 19 лет при поступлении в вооруженные силы Дании. Ученые считают, что проблема оказалась в антиоксидантах, которые поступают в организм в недостаточном количестве у любителей западной диеты. Результаты исследования были доложены на встрече Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, прошедшей в Вене, передает Independent.