Раскрыта тайна смерти на перевале Дятлова

Найдена разгадка гибели на перевале Дятлова, передает сайт kp.ru.

По словам бывшей коллеги следователя Льва Иванова, который занимался делом о смерти туристов, Лидии Мельник, причина заключается в радиации.

В ходе расследования дела Иванов провел радиологическую экспертизу, несмотря на запрет начальства. В черновике наблюдательного производства приводятся результаты экспертизы, в которых выявлена радиация на одежде погибших.

Мельник сообщила, что радиация для нее «стала самой большой загадкой». Эксперты вымывали с ее с одежды две недели, но показатели радиометра все равно зашкаливали. Если понять причину появления радиации, то можно объяснить разрезы на палатке и травмы, уверена женщина.

Ранее сообщалось, что прокуратура получила новые данные о перевале Дятлова.