Раскрыта тайна старения

Ученые австалийского Университета Монаша определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы. Итоги исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Выяснилось, что снижение выработки специфических белков подрывает функции стволовых клеток в составе тимуса (вилочковой железы). Тимус производит клетки иммунной системы, которые борются с инфекцией в нашем организме.

Тимус наиболее активно вырабатывает стволовые клетки в младенчестве, а с приходом старения его эффективность снижается. Из-за этого у пожилых людей увеличивается восприимчивость к инфекциям и раку.

Старший автор Энн Чиджи, рассказала, что в течение некоторого времени было известно только, что вилочковая железа — небольшой орган, расположенный ниже ключицы, прекращает действовать в период полового созревания. Однако механизмы, лежащие в основе этого, были неясны.

Теперь стало известно, что причиной этого является снижение выработки костного морфогенетического белка BMP4, а также белкового комплекса активина.

Это открытие поможет бороться со старением, считают ученые.