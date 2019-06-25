Больному раком австралийцу удалили не тот орган

Австралийские хирурги удалили онкобольному не ту часть кишечника из-за ошибки в лаборатории. Теперь пациенту предстоит еще как минимум одна операция. Об инциденте сообщает местное издание The Sydney Morning Herald.

Пациент прошел колоноскопию, в ходе которой врачи удалили несколько полипов из толстой кишки. В одном из них были выявлены признаки раковой опухоли, из-за которой мужчине предстояло пройти через операцию по удалению пораженной части кишечника. Однако сотрудники лаборатории, в которой выполнялся анализ, неверно указали локализацию опухлоли. Из-за этого хирурги удалили пациенту не ту часть толстой кишки.

После того, как врачи поняли свою ошибку, они провели восстановительную операцию и пациент смог вернуться к семье. Однако теперь ему предстоит еще одна, третья операция, на которой хирурги все же удалят пораженный участок.

Администрация больницы в настоящее время проводит расследование этого случая. Все результаты будут предоставлены пациенту и его семье.

Врачи подчеркивают, что подобные случаи крайне редки — на миллионы операций, которые проводятся в Австралии ежегодно, приходится лишь около 15 случаев, когда операция оказывается ошибочной и приводит к смерти или серьезному вреду для здоровья. Такие ситуации должны расследоваться как можно тщательнее, чтобы не допустить повторений, отмечают они.