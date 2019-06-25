В Роскосмосе внесли ясность в данные о нештатной ситуации с Союзом»

В Роскосмосе прокомментировали данные о нештатной ситуации, которая возникла при посадке космического корабля «Союз МС-11» с экипажем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в ходе трансляции посадки на сайте NASA комментатор заявил об отказе основного коллектора двигательной установки корабля, однако, по его словам, автоматика успешно перешла на резервный коллектор и опасности для экипажа не было.

В корпорации отметили, что посадка прошла штатно, а информация о переходе на резервный коллектор не соответствует действительности.

В Роскосмосе сослались на данные анализа телеметрической информации при проведении посадки. Там отметили, что бортовые системы и агрегаты отработали в соответствии с программой полета и замечаний к ним нет.

Ранее сообщалось, что три космонавта с МКС вернулись на Землю.