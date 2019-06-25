Главную причину отказа сердца нашли ученые

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Ученые Стэнфордского университета нашли связь между работой генов и сердечной недостаточностью. Об этом сообщает MedicalXpress.

По данным исследователей, в клетках сердца у пациентов с недостаточностью задействовано больше генов.

Как отмечается, отключение гена PPP1R3A у этих пациентов способно предотвратить опасное для их жизни состояние.

При этом PPP1R3A связан с активностью многих других генов, обеспечивающих деятельность сердца.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск смерти после инфаркта.