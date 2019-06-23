С какой суммой выгоднее терять кошелек, выяснили ученые

Западные ученые выяснили, что кошельки с крупной суммой денег возвращают чаще. Об этом сообщает Science.

Согласно имеющейся информации, эксперимент, затронувший 40 стран и 355 городов, проводился учеными из США и Швейцарии. В рамках исследования более 17 тыс. якобы потерянных кошельков были оставлены в различных общественных институтах, начиная от театров и заканчивая полицейскими участками. Оказалось, что сумма денег в потерянном кошельке напрямую влияет на вероятность его возвращения.

В 51% случаев «нашедшие пропажу» связывались с «владельцами» даже в тех случаях, когда в бумажнике было примерно €13. С суммой около $94 72% кошельков возвращалось. Исследователь из Цюрихского университета Лукас Зюнд, который участвовал в эксперименте, заявил, что у общества занижено мнение о порядочности людей.

Ранее сообщалось, что болельщику «Ливерпуля» вернули кошелек с письмом покойной жены.