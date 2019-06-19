По атомному радио впервые смогли передать музыку

По созданному американскими физиками атомному радио впервые передали музыку, сообщают СМИ.

Первое в мире атомное радио проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.

Такая идея появилась в 2014 году, когда физики под руководством Кристофера Холлоуэя решили, что чувствительные приемники электромагнитного излучения можно делать на основе ридберговских атомов.

Отмечается, что качество сигнала, принимаемого при помощи атомного радио, вполне удовлетворительное — в музыке присутствовали помехи, напоминающие потрескивание винила, но в целом она звучала отлично.