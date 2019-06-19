Кадыров попросил не забирать его в космос

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вышел на прямую связь с находящимся на борту Международной космической станции (МКС) командиром экипажа Олегом Кононенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках поездки в Чечню делегация Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина посетила Российский университет спецназа в Гудермесе, а также посетила резиденцию главы региона в Грозном.

Делегация совместно с Кадыровым вышла на прямую связь с Кононенко. Чеченский глава пригласил космонавтов в столицу республики.

«Только меня в космос не приглашайте», — пошутил Кадыров.

Кононенко вернется на Землю 25 июня после 205 суток, которые он продет в космическом пространстве.

Кадыров также попросил экипаж сделать как можно больше снимков Чечни из космоса.

Ранее сообщалось, что космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин вручную состыковали корабль «Прогресс» с Международной космической станции (МКС).