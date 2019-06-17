Неизвестный вирус поразил редкий вид кенгуру в Австралии

Неизвестный вирус поразил колонию редкого вида древесных кенгуру Люхмольтца в Австралии, сообщает ABC .

Вирус поражает зрительные нервы животных, ослепляя их. Болезнь заставляет животных слезать с деревьев и шататься вслепую по окрестности, заходить в сараи, школы, бродить по дорогам, что практически всегда приводит к смерти.

На данный момент ни ветеринары, ни экологи не знают, как бороться с заболеванием.

Старший преподаватель факультета патологии диких животных Эндрю Питерс из университета Чарльза Стерса заявил, что специалисты убедились, что это новая вирусная инфекция, которая может быть вызвана изменением окружающей среды.

Ветеринары открыли большой образовательный проект для местных жителей, который направлен на помощь потерявшимся ослепшим кенгуру.