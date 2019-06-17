Следы динозавра возрастом 100 млн лет найдены в Китае

В Китае в провинции Цзянсу археологи обнаружили следы динозавра, которым примерно около 100 миллионов лет, передает РИА «Новости».

Американо-китайская исследовательская группа увидела четыре окаменелых следа в провинции Цзянсу. Специалисты сначала подумали, что это человеческие следы, так как они были стертыми. Однако позже было установлено, что это следы динозавра, относящиеся к нижнему отделу мелового периода.

Как отмечается, эта находка сможет помочь ученым в изучении вопроса распространения и эволюции групп динозавров Китая.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили останки «динозавра-бэтмена».