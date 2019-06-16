Определено необходимое для красоты и здоровья количество сна

Ученые в Британии определили, сколько нужно спать, чтобы хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть. Об этом пишет The Mirror.

По их мнению, неправильный режим сна может вызывать плохое настроение, депрессию и раздражительность. Согласно подсчетам ученых, лучше всего спать 9 часов 10 минут, при этом ложиться нужно в 21.45, а вставать в 6.55. Это позволит избавиться от стресса и усталости, которые копятся в течение дня.

Ранее специалисты из американской клиники Майо выяснили, какая поза является для сна самой вредной.