Шеф-повар рассказала о питании космонавта на МКС

Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими рассказала, чем будет питаться на МКС космонавт из ОАЭ, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что космонавт заказал на орбиту блюда национальной кухни.

«Основные ингредиенты кухни в странах на Аравийском полуострове, а она похожа во всех странах, незначительно различаются отдельные ингредиенты, - рис, мясо или курица, морепродукты, рыба. Например, мадруба - это блюдо, при приготовлении которого может использоваться дробленая пшеница или рис», — заявила она.

Еще одно блюдо кухни стран Персидского залива под названием «салуна», или «фарид», приготовить которое попросили эмиратские космонавты, по словам ат-Тамими, обязательно подается на стол во время разговения после дня поста в месяц мусульманского поста Рамадан.

По ее словам, рис, который используют в готовке в регионе, как правило, длинный - басмати, поскольку он более диетический.