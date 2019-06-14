Обнаружены искусственные острова древнее Стоунхенджа

В Шотландии ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа. Об этом сообщает Phys.org.

Как отмечается, данная находка была сделана в озерах Внешних Гебридских островов.

Сделанные человеком острова достигают в диаметре от 10 до 30 метров и были созданы в эпоху неолита (3640 г. - 3360 г. до н.э), в то время как Стоунхендж был сооружен около 2,5 тыс. лет до н.э.

Более того, недалеко от островов нашли керамическую посуду. По мнению ученых, эти острова были созданы для проведения пиршеств и ритуальных обрядов.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли загадку строительства Стоунхенджа.