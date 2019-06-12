Ученые США простились с космическим телескопом России

Ученые американкой Национальной радиоастрономической обсерватории попрощались с российским космическим телескопом «Спектр-Р». Об этом говорится в твиттере организации.

Отмечается, что эксплуатация отечественного телескопа в рамках проекта «Радиоастрон» была прекращена в мае этого года.

«До свидания и прощай, «Радиоастрон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что слово «До свидания» написано латиницей (Dosvedanya).

Ранее командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что Соединенные Штаты перестанут покупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 финансового года.